Минобороны не заметило признаков бомбежки гуманитарной колонны ООН

Российские и сирийские летчики не бомбили грузовики с гуманитарной помощью ООН на юго-западной окраине Алеппо. Как передает «Интерфакс», это заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее ООН подтвердила нанесение удара по гуманитарной колонне в городе Урм аль-Кубра в Алеппо, колонна должна была доставить продукты, одежду и лекарства в район, где в помощи нуждаются 78 000 человек. США выразили возмущение в связи со случившимся и добавили, что маловероятно, чтобы гуманитарную миссию могли разбомбить самолеты возглавляемой Штатами антиигиловской коалиции. Местный житель по телефону сообщил Reuters, что по машинам с гуманитарной помощью, стоявшим у офиса Сирийского Красного Полумесяца в этом городе, было нанесено несколько ракетных ударов.

«Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых "активистов" с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов, - сказал Конашенков. - Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса». По его словам, военные считают, что все, что зафиксировано на видео, - это «прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».

Поскольку конвой в понедельник проходил по территориям, подконтрольных боевикам, российские военные осуществляли его сопровождение беспилотными средствами, добавил генерал. «Около 13.40 весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки, после чего российский центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам», - сообщил он.

О пожаре в гуманитарном конвое Конашенков сказал: «Кто его устроил и для каких целей, - могут ответить только, как всегда, случайно оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к "Джебхат ан-Нусре" организации "Белые каски"».

Представитель Минобороны напомнил, что 20 сентября боевики этой террористической группировки, запрещенной в России, вечером начали масштабное наступление на Алеппо именно на этом направлении.