США внесли группировку «Джунд аль-Акса» в список террористических

США внесли в список террористических организаций группировку «Джунд аль-Акса», действующую на севере Сирии и связанную с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России и ряде стран), сообщает госдепартамент Соединенных Штатов.

По данным ведомства, «Джунд аль-Акса» была создана в 2012 г. как подразделение группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая в свою очередь связана с «Аль-Каидой» и действует сейчас в провинциях Идлиб и Хама. Несмотря на формальное отделение «Джунд аль-Акса» от «Джебхат ан-Нусры», в США уверены, что они действуют сообща.

«В марте 2015 г. "Джунд аль-Акса" подослала двух террористов-смертников на контрольно-пропускные пункты на окраине Идлиба. Также она осуществила расправу в феврале 2014 г. в поселке Маан в центральной провинции Хама, когда погибли 40 мирных жителей», - говорится в сообщении.

В связи с включением в список террористических организаций в отношении «Джунд аль-Акса» вводятся санкции, отмечает госдепартамент.