МИД заявил о непричастности российской авиации к ударам по гуманитарному конвою

В Москве возмущены попытками возложить ответственность за обстрел гуманитарного конвоя в Сирии на российскую и сирийскую стороны, заявили в МИД России.

В ночь на вторник совместный конвой Красного Креста и гуманитарных организаций ООН подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубре в западной части Алеппо. Нападение произошло в районе склада Сирийского Арабского Красного Полумесяца. По сообщению этой организации, в результате обстрела погибли 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского Красного Полумесяца.

В результате обстрела 18 из 31 грузовиков конвоя было уничтожено, пострадал склад САКП и медицинский блок. Обстоятельства инцидента к настоящему моменту окончательно не прояснились, отмечает «РИА Новости».

«Российскими военными осуществляется проверка, в том числе с использованием средств объективного контроля, с целью прояснения всех деталей произошедшего в н. п. Урум аль-Кубра вечером 19 сентября», - подчеркнули на Смоленской площади.

Там также указали, что инцидент произошел на территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, напоминает «Интерфакс».

Между тем в командовании США на Ближнем Востоке заявили, что авиация США также не причастна к налету на гуманитарный конвой в Сирии.