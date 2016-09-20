Концерн «Калашников» займется выпуском медицинской и строительной продукции

Концерн «Калашников» может начать выпуск медицинской и строительной продукции с использованием новейших технологий, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам заседания Военно-промышленной комиссии.

«На сегодняшний момент мы уже обсуждаем возможность того, чтобы концерн "Калашников" на своих новых производствах начал производство медицинского инструмента, строительного инструмента. То есть то, о чем мы говорили, - диверсификация военного производства, создание на основе новейших технологических производств гражданского производства. Мы считаем, и президент поддержал нас, что этот опыт необходимо тиражировать», - сказал вице-премьер.