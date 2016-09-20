Египет призвал Россию ускорить подготовку доклада о безопасности аэропортов – СМИ

Египетские власти просят российскую сторону ускорить процесс подготовки доклада о мерах безопасности египетских аэропортов, на основе которого будет приниматься решение о возобновлении авиасообщения между странами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Египет впервые выразил протест в связи с большим количеством постоянно приезжающих в Каир российских делегаций», - передает «Каиропортал» со ссылкой на источники.

Египет принял необходимые меры безопасности и согласился на все условия, но существенного прогресса до сих пор нет, отмечает издание.