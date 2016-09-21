Ходорковский не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах-2018

Экс-глава Юкоса Михаил Ходорковский не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента России в 2018 г., передает Bloomberg его заявление в ходе видео-трансляции из Лондона. 53-летний оппозиционер заметил, что президентская кампания в России будет «квази-выборами», цель которых – недопущение смены власти. В этой ситуации, по его мнению, особенно важно представить общественности «новые лица».

Ранее Ходорковский представил проект «Вместо Путина» для отбора кандидатов на президентских выборах 2018 г. Экспертное жюри и зарегистрированные пользователи могут представить кандидатуры, затем на сайте пройдет голосование. Эксперты уже предложили в кандидаты основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, председателя «Парнаса» Михаила Касьянова, основателя «Яблока» Григория Явлинского, дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву, экс-министра финансов Алексея Кудрина, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, политика Владимира Рыжкова и др. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова и журналист Елена Рыковцева, включенные ранее в список номинантов, исключены из кандидатов по их просьбе.

Действующий президент России Владимир Путин в интервью 1 сентября заявлял, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на новый срок – с 2018 по 2024 гг. Ходорковский выразил уверенность в том, что каждый новый период правления Путина делает Россию более уязвимой. Оппозиционер по-прежнему считает, что «люди [в России] готовы к переменам».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не увидел в предложениях Ходорковского «ничего интересного». Ранее он заявлял, что проект по поиску кандидатов в президенты готовится к реализации людьми, «которые уже безвозвратно оторваны от России».