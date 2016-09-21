Сенаторами могут стать экс-омбудсмен Лукин и Людмила Нарусова – «Дождь»

Бывший уполномоченный по правам человека при президенте Владимир Лукин, который до 20 сентября возглавлял Паралимпийский комитет России, станет сенатором. Как сообщает «Дождь», избранный губернатором Тверской области Игорь Руденя предложил Лукину представлять в Совете Федерации этот регион. «Он в начале кампании предложил мне быть в его списке из трех человек на то, чтобы быть кандидатом в сенаторы от Тверской области, откуда я происхожу», — рассказал Лукин телеканалу. В Совфеде он собирается заниматься международными делами (с 1992 по 1995 г. Лукин был послом России в США) и курировать защиту прав человека.

20 сентября Лукин заявил, что оставит должность президента Паралимпийского комитета. В тот же день он подал в отставку с поста председателя комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике «в связи с изменением ряда полномочий», цитировал ТАСС.

Заседавшая в Совфеде с 2002 по 2012 г. Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, получила предложение снова стать сенатром от главы Тувы Шолбан Кара-Оола. «Когда он вступит в должность (порядок такой процессуальный), он должен издать указ, и тогда это будет», — сказала она «Дождю».

По сведениям телеканала, еще пять сенаторов станут депутатами Госдумы. Вячеслав Фетисов выиграл выборы в Подольском одномандатном округе Подмосковья, Дмитрий Саблин — Новомосковском округе, Лидия Антонова — в Люберецком, Игорь Шубин - в Перми, а Мерген Ооржак — в Туве.