И. о. мэра Ярославля Малютин подал в отставку – «Коммерсантъ»

Первый заместитель мэра Ярославля Алексей Малютин, исполняющий обязанности мэра города, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ». Малютин отказался комментировать информацию, сославшись на занятость. По данным издания, сегодня Ярославская гордума может утвердить в должности первого заместителя мэра главу подмосковных Химок Владимира Слепцова, который был вице-мэром Ярославля в 2012 г.

Алексей Малютин руководил Ярославлем в должности и. о. мэра с июня 2015 г. До этого он был спикером гордумы. Действующий мэр Ярославля Евгений Урлашов в августе текущего года был осужден по делу о взятке. Поскольку приговор в отношении чиновника еще не вступил в законную силу, формально он остается главой города.