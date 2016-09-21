Украинский суд окончательно отказал «Газпрому» в обжаловании штрафа в $3,4 млрд

Верховный суд Украины отказал российскому «Газпрому» в рассмотрении дела по штрафу в 85,966 млрд гривен ($3,4 млрд по текущему курсу). Об этом сказано в определении суда, опубликованном сегодня в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«Отказать в допуске дела к производству Верховным судом Украины. Определение является окончательным», - сказано в документе. После этого разбирательство перейдет на международный уровень.

Штраф «Газпрому» в начале года выставил Антимонопольный комитет Украины за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009–2015 гг. В апреле «Газпром» оспорил это решение в Хозяйственном суде Киева, но проиграл. Антимонопольный комитет уже объявил, что намерен взыскать $3,4 млрд через суд, когда «Газпром» исчерпает возможности для обжалования его решения в украинских судах. Если «Газпром» откажется платить штраф, Украина может арестовать платежи за транзит либо получить суммы «в натуре», т. е. газом.