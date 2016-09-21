В Северной Каролине 12 полицейских пострадали в результате уличных беспорядков

В Шарлотте (Северная Каролина) произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией после того, как там полицейский застрелил чернокожего и вслед за этим начались уличные протесты. Как сообщает USA Today со ссылкой на данные местной полиции, пострадали 12 полицейских, были повреждены несколько патрульных машин, протестующие устроили пожар и на некоторое время перекрыли участок межрегиональной трассы Interstate-85. Против них использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По мнению полиции, толпу провоцировали на насилие «агитаторы».

20 сентября полицейские, наблюдавшие за подозреваемым, увидели не проходящего по делу 43-летнего Кита Лэмонта Скотта с оружием в руках. Через некоторое время оперативники открыли по Скотту огонь, решив, что он опасен. Он был убит, как потом выяснилось, чернокожим же полицейским. Оперативники изъяли его оружие. Беспорядки в Шарлотте подстегнули новости из Оклахомы, где полицейские застрелили еще одного афроамериканца, который оказался безоружным, а видео расстрела попало в соцсети.

По данным АР, в акции протеста в Шарлотте участвовали около 100 человек.