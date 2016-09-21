В Анкаре задержан и ранен напавший на посольство Израиля

В Анкаре мужчина с ножом напал на посольство Израиля. Как сообщает МИД Израиля, турецкий полицейский стрелял в напавшего и ранил его в ногу до того, как он успел прорваться в здание. Сотрудники дипмиссии не пострадали, цитирует сообщение представителя МИД Jerusalem Post.

Один из полицейских сказал Reuters, что напавший кричал «Аллаху Акбар». После задержания полиция изъяла у него сумку и изучала ее на предмет наличия там взрывного устройства, сказал оператор Reuters. Hurriyet пишет, что подозрительный сверток пока не установленного происхождения нашли рядом с посольством и теперь с ним работают саперы. Дипмиссия оцеплена.

Ставший свидетелем нападения охранник рассказал, что напавший сначала атаковал дежурного сотрудника полиции. Сам охранник выстрелил в землю. После этого в напавшего выстрелил проходивший мимо полицейский в отставке, у которого было право на ношение огнестрела.

Напавший кричал, что хочет изменить Ближний Восток, пишет Hurriyet со ссылкой на очевидцев. По сведениям газеты, личность задержанного установлена. Это 38-летний строитель из провинции Конья. По непроверенной информации, он страдает от психического заболевания. Затем это подтвердила пресс-служба губернатора Анкары. Ранее турецкие СМИ сообщали о двоих участниках нападения, подтвердилась ли эта информация, неясно, МИД Израиля сообщает о единственном нарушителе, отмечает Ha'aretz.