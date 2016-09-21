Москва передаст Библиотеку украинской литературы «Иностранке»

Власти Москвы приняли решение сохранить Библиотеку украинской литературы, но передать ее Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино (ВГБИЛ, «Иностранка»), сообщает ТАСС со ссылкой на городской департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Книжное собрание украинской библиотеки станет основой фонда Центра славянских культур, которую на базе ВГБИЛ создают «Иностранка» и департамент. Библиотека украинской литературы была передана от департамента культуры Москвы департаменту нацполитики решением от 29 октября 2015 г. 28 октября в библиотеке прошли обыски, а ее директор Наталья Шарина была задержана по подозрению в хранении и выдаче запрещенной экстремистской литературы. Решение о переподчинении библиотеки между департаментами вступило в силу с 1 января 2016 г.

В апреле президент России Владимир Путин поручил мэрии подготовить предложения по сохранению и использованию фондов Библиотеки украинской литературы по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Поручение предполагало, что фонды библиотеки должны быть сохранены и использованы «в соответствии с целями и задачами государственной национальной политики».

Предполагается, что Центр славянских культур будет предлагать широкий выбор классической и современной литературы славянских авторов на языках оригинала, а также в переводах. В нем будут проходить различные мероприятия, встречи с деятелями культуры, координироваться издательские проекты.

Книжное собрание центра будет собрано из фондов «Иностранки» и других библиотек стран - участниц Форума славянских культур (ФСК), сообщает департамент нацполитики. В ФСК участвуют Россия, Украина, Белоруссия, Словения, Словакия, Болгария, Чехия, Польша, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Македония.

Директор департамента нацполитики Владимир Черников считает, что «совместный проект с «Иностранкой» позволит наилучшим образом использовать потенциал книжных фондов на украинском языке – «Иностранка» обладает значительной аудиторией и опытом работы с иностранной литературой, а также в организации международного культурного обмена и сотрудничества».

Директор ВГБИЛ Вадим Дуда напомнил, что «ранее профиль комплектования «Иностранки» не предполагал целенаправленного формирования коллекции литературы на украинском языке», но сейчас, по его словам, значительно вырос интерес публики к славянской, и в частности украинской, культуре.