Минобороны Эстонии отказалось от двусторонних консультаций с Москвой

Минобороны Эстонии отклонило предложение Москвы о двусторонних военно-политических консультациях. Ответ был передан военному атташе России, сообщает Delfi со ссылкой на BNS.

Министерство cчитает невозможным сближение двустороннего военного сотрудничества с Россией, поскольку есть решение НАТО за 2014 г. о прекращении практического гражданского и военного сотрудничества с Россией в ответ на аннексию Крыма, сказал журналистам пресс-секретарь военного ведомства. Он добавил, что причины этого решения не исчезли и, наоборот, «Россия по-прежнему участвует в военных действиях на востоке Украины».

Эстонская сторона заинтересована в диалоге с Россией о вопросах безопасности и взаимном доверии в существующих международных форматах, прежде всего в рамках Совета НАТО - Россия и ОБСЕ.

Минобороны России минувшим летом предложило странам региона - Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Швеции и Финляндии - двусторонние консультации по военной деятельности в приграничных районах. Замминистра Анатолий Антонов тогда говорил, что ведомство готово к совместной работе для предотвращения инцидентов на море и в воздухе на базе двусторонних соглашений в этой сфере.

4 августа об отказе Эстонии от двусторонних консультаций в отрыве от союзников по ЕС и НАТО заявил премьер-министр страны Таави Рыйвас. Если российская сторона искренне хочет укрепить безопасность в воздухе, то совет Рыйваса военным летчикам прост: «найти в самолете кнопку транспондера и включить ее» (цитата «Интерфакса»). Он также говорил, что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть речи до тех пор, пока Россия агрессивно ведет себя на Украине, передает «Интерфакс». По его словам, Украине следует позволить сохранить независимость, существовать без вторжений и вернуть ей ранее отнятую у нее территорию.