Путин потребовал активнее реагировать на хамство и безобразия на дорогах

Российский президент Владимир Путин призвал власти активнее реагировать на хамство и нарушение ПДД на дорогах, передает ТАСС.

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам он сообщил, что попросит руководителя МВД подробнее рассказать о мерах, предпринимаемых ведомством для решения проблем с дорожной безопасностью. «Уже и не хочется об этом говорить, сколько хамства на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления», - сказал президент.

Путин не доволен низкими темпами снижения смертности на дорогах. По его словам, снижение смертности при ДТП происходит благодаря модернизации дорожной сети. Но государство еще не достигло целей, обозначенных майскими указами.

«Мы пока еще не добились того, чего должны добиться к 2018 году», - сказал Путин. По его словам, через два года показатель смертности на дорогах не должен превышать 10,6 случая на 100 000 человек.

По его словам, к 2018 г. более 50% региональных дорог должны быть приведены в нормальное состояние.