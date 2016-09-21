Игоря Трунова исключили из реестра адвокатов

Адвокатская палата Подмосковья приняла решение исключить из реестра адвокатов Игоря Трунова. Адвокатского статуса он лишен из-за нарушения норм профессиональной этики, передает ТАСС.

«Совет Адвокатской палаты Подмосковья лишил меня статуса адвоката. Мы будем обжаловать в суд», - сказал он «Интерфаксу».

По его словам, решение о лишении адвокатского статуса было принято 12 июля. «Основанием послужила коллективная жалоба недовольных адвокатов. Они написали жалобу, которую удовлетворили», - пояснил Трунов, добавив, что коллеги были недовольны его выступлением на пресс-конференции. «Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть "адвокаты-несуны", которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами», - отметил Трунов.