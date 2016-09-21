ООН готова возобновить отправку гуманитарных конвоев в Сирию

В ООН заявили, что готовы возобновить отправку гуманитарных конвоев в Сирию после приостановки их передвижения из-за атаки на конвой в Урум эль-Кубре.

«Подготовка этих конвоев сейчас возобновилась, и мы готовы к отправке помощи в осажденные и труднодоступные районы как можно скорее», - приводят западные СМИ выдержки из заявления Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

В ночь на вторник совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика. В результате погибли порядка 20 гражданских лиц и сотрудник Сирийского Красного Полумесяца. 18 грузовиков с гумпомощью были уничтожены.

США возложили ответственность за обстрел на Москву и Дамаск. Россия и Сирия категорически отвергли свою причастность к этому инциденту.