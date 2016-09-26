Песков увидел угрозу сирийскому урегулированию в риторике США и Великобритании

Риторика, которую использовали постпреды США и Великобритании в Совете Безопасности ООН 25 сентября, «способна нанести серьезный вред процессу урегулирования и нашим двухсторонним отношениям», предупредил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс». Он также отметил неприемлемость тона прозвучавших высказываний. Однако, по его словам, Кремль склонен «в интересах высших идей урегулирования» «к тому, чтобы абстрагироваться от излишних эмоций».

Песков также отметил, что режим прекращения огня выгоден сирийским террористам. «Мы обеспокоены тем, что по-прежнему, несмотря на то что уже прошел срок больше недели, террористы используют режим прекращения огня для перегруппировки, для пополнения своих арсеналов и для очевидной подготовки к осуществлению наступательных действий», - сказал он.

Ситуацию в Сирии чиновник охарактеризовал как тяжелую, она в Кремле «вызывает обеспокоенность». «Мы также, абстрагируясь от эмоций, констатируем, что до сих пор не произошло размежевания так называемой умеренной оппозиции от террористических организаций. Все это, если суммировать, делает ситуацию очень тяжелой, - сказал Песков. - Пока что, к сожалению, можно констатировать, что режим прекращения огня малоэффективен, но, тем не менее, безусловно, Москва не теряет надежды, а главное, не теряет политической воли на то, чтобы прилагать максимальные усилия для выхода на устойчивый путь политического урегулирования в Сирии».

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе США, Франции и Великобритании в связи с невозобновлением режима прекращения огня в Сирии, активным наступлением правительственных войск на восточные кварталы Алеппо и бедственным положением местного населения. Постпред Сирии Башар Джаафари заявил там, что это заседание - сигнал террористам о поддержке со стороны Запада, пообещал, что войска Асада освободят Алеппо полностью, и обвинил Запад в двойном стандарте в отношении террористов.

Постпред США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в поддержке «не борьбы с терроризмом», а «варварства», а также в злоупотреблении такой привилегией, как статус постоянного члена СБ ООН. По ее мнению, Россия давно имела возможность остановить кровопролитие в Сирии, но не делала это и вводила Запад в заблуждение ложными заверениями. Она потребовала, чтобы члены Совбеза проявили мужество и назвали ответственных за страдания сирийского населения и единогласно потребовали от России остановиться.

Постпред Великобритании Мэтью Райкрофт заявил, что вместо того чтобы стремиться установить мир в Сирии, «Россия и режим» «обрушили на Алеппо новый ад». По его словам, Россия в партнерстве с режимом Асада «совершают военные преступления» (цитата Reuters).

Российский постпред Виталий Чуркин высказал мнение, что мирное урегулирование в Сирии сейчас стало почти невозможным, что Сирию бомбят все кто хочет и что Россия больше не будет участвовать в соглашениях, которые приходится выполнять в одностороннем порядке.