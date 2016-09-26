Общественная палата: Работы художников должны включаться в экспозиции после одобрения экспертов

Общественная палата предложила перед открытым показом произведений искусства проводить их через специальную комиссию, которая оценит «допустимость их к открытому показу». Это говорится в официальном заявлении ОП «по резонансному случаю с выставкой фотографа Джока Стерджеса «Без смущения». Московский центр фотографии им. братьев Люмьер в воскресенье согласился закрыть выставку «по договоренности» с членом ОП Антоном Цветковым, а пока Цветков осматривал экспозицию, вход в центр блокировали члены возглавляемой им организации «Офицеры России». Детскую порнографию Цветков на выставке не нашел, но было решено, что экспозицию лучше закрыть из уважения к жертвам педофилии в России, из соображений, что у Стерджеса есть и другие фотографии и что такому художнику не место рядом с Кремлем.

ОП назвала искусство способом самовыражения художников, «которое имеет очень тонкие границы». В палате допускают, что работы авторов могут встретить непонимание у широкой общественности, а у некоторых авторов бывают и провокационные работы. Если выставка «художника, фотографа, скульптора вызывает столь сильный общественный резонанс, как в случае с фотографом Джоком Стерджесом, должны приниматься соответствующие меры», считает палата.

«При этом оценивать работы авторов на предмет допустимости их к открытому показу должна специальная комиссия, в состав которой входят эксперты – искусствоведы и люди, доказавшие свое право на оценку искусства, - говорится в заявлении ОП. - Общественная палата РФ отмечает, что в оценке любой сферы деятельности, в том числе и искусства, должен быть продуманный, взвешенный и профессиональный подход».