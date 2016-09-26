Руководитель СКР Бастрыкин написал прошение об отставке неделю назад – СМИ

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин написал прошение об отставке на имя президента Владимира Путина еще неделю назад - 20 сентября, пишет издание Legal Report, получившее документ в свое распоряжение. По данным ресурса, прошение находится на рассмотрении у президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о том, написал ли председатель СКР заявление об отставке. Телефон представителя СКР не отвечал. Сотрудник одного из правоохранительных ведомств и источник в органах прокуратуры слышали, что такое заявление Бастрыкиным было подано 20 сентября, но, по их словам, решение еще не принято.

Слухи об отставке Бастрыкина появились в связи с уходом официального представителя СКР Владимира Маркина. Об уходе Бастрыкина говорят давно и это весьма вероятно, но окончательное решение пока не принято, говорил собеседник «Ведомостей» в спецслужбах. Маркин в понедельник назвал фальшивкой информацию о подаче Бастрыкиным заявления об отставке.