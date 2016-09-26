Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим ЕС с Украиной

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) в понедельник заявил о поддержке предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине. В пользу этого решения высказались 39 европарламентариев, против – 4.

Теперь отказ от виз для краткосрочных поездок украинских граждан в ЕС должен одобрить Европарламент. Это может произойти на парламентской сессии в октябре в Страсбурге, отмечает «РИА Новости».

Еврокомиссия в декабре 2015 г. сообщила, что Украина выполнила все условия для либерализации визового режима с ЕС. В конце апреля ЕК выступила с законодательной инициативой о введении безвизового режима для граждан Украины, предложение поступило на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение Европарламента, заявил, что это лучший подарок на его 51-й день рождения.

«Лучшего подарка на день рождения не стоит ждать - комитет Европарламента по гражданским свободам поддержал предоставление украинцам безвизового режима. Это важный шаг к окончательному решению, которое мы ожидаем в ближайшее время», - написал он на своей странице в Facebook.