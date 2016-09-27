Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с природными пожарами, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«На период его действия запрещается посещение гражданами лесов, въезд в лесные зоны транспортных средств, за исключением техники для тушения пожаров, проведение лесоводческих и лесозаготовительных работ», – говорится в сообщении.

По данным на 7.00 (2.00 мск), в Иркутской области организовано тушение 15 природных пожаров на общей площади 524,4 га.

На землях лесного фонда зарегистрировано 9 пожаров на площади 407 га: по два в Качугском и Усть-Кутском районах, по одному – в Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Чунском и Нижнеудинском районах. В локализованном состоянии находятся три очага на 100 га в Чунском, Катангском и Братском районах.

Один пожар площадью 60 га действует в Ольхонском районе на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Локализованы очаги в Братске на территории городского лесхоза (0,4 га) и в Братском районе на землях Министерства обороны (17 га).