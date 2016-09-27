В МИД РФ прокомментировали сообщение о подписании Ярошенко прошения о возвращении в Россию

Сообщения о подписании российским летчиков Константином Ярошенко, отбывающим 20-летний срок лишения свободы в США, согласия на его передачу в Россию идут в русле работы Москвы по возвращению россиянина на родину. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Данная информация, поступившая нам от адвоката, укладывается в русло нашей работы, которую мы продолжаем по обеспечению скорейшего возвращения Константина Ярошенко на родину, - сказал Долгов. Он пояснил, что речь идет о готовности Ярошенко на перевод по Конвенции Совета Европы 1983 г. «Это как раз вариант, который нами прорабатывался и предлагался в течение длительного времени американской стороне», - сказал Долгов.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека подчеркнул, что «ситуация с россиянином весьма острая и носит гуманитарный характер». «В полной мере сохраняются наши озабоченности по поводу состояния здоровья Ярошенко, неоказания американской стороной должной медицинской помощи», - сказал он.

Ранее Ярошенко в интервью газете «Известия» рассказал, что Федеральное бюро тюрем США потребовало от него подписать документ о передаче в страну его гражданства согласно Страсбургской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 г. Адвокат россиянина Алексей Тарасов подтвердил ТАСС эту информацию.

Ярошенко арестовали в Либерии 28 мая 2010 г. Его обвинили в подготовке транспортировки крупной партии кокаина. Летчика депортирован в США, где он был приговорен к 20 годам тюрьмы.