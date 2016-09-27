Минобороны: сближение российских Ту-160 с пассажирским лайнером – «плод фантазии» властей Исландии

В Министерстве обороны России опровергли сообщения об опасном приближении российских бомбардировщиков к исландскому гражданскому лайнеру.

«Сообщение исландских пилотов и дипломатов о якобы опасном приближении российских самолетов дальней авиации к гражданскому лайнеру над акваторией Норвежского моря – не более чем плод их личной фантазии», – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 22 сентября российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполняли задачи по плану воздушного патрулирования над северо-восточной частью Атлантического океана.

«Российские самолеты с включенными транспондерами следовали по маршруту патрулирования на значительном безопасном удалении от гражданских самолетов и без пересечения воздушных трасс», – сказал генерал.

«Более того, на ряде участков маршрута российские Ту-160 сопровождались истребителями ВВС стран НАТО», – сообщил Конашенков. Он подчеркнул, что маршрут самолетов проходил над акваторией Баренцева и Норвежского морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Беспочвенность обвинений подтверждает путаница в заявлениях исландских дипломатов и пилотов о типах и количестве якобы увиденных ими российских самолетов. О цели подобных вбросов мы говорили уже не раз – использование любой возможности для нагнетания русофобии в Европе», – заявил генерал.

Ранее власти Исландии обвинили российские бомбардировщики в опасном сближении с пассажирскими самолетами 22 сентября, МИД страны выразил обеспокоенность по этому поводу.