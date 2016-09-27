Москва пообещала и впредь помогать Дамаску бороться с терроризмом

Российская сторона подчеркивает твердое намерение продолжить помогать правительству Сирии «в борьбе против терроризма, а также содействовать скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН». Как сообщает сайт МИД России, это замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил послу Сирии Рияду Хаддаду.

Богданов принял дипломата по его просьбе. Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, а также ряд актуальных вопросов российско-сирийских отношений, включая проведение контактов на высоком уровне.

Ранее представители США, Великобритании и ФРГ заявляли, что Россия может прекратить кровопролитие в Сирии, так как имеет влияние на режим Башара Асада и может попытаться заставить его прекратить боевые действия. Силы Асада при поддержке ВКС России уже несколько дней ведут наступление на восточную часть города Алеппо. В воскресенье постпред Сирии ООН Башар Джаафари заявил в Совете безопасности, что созыв экстренного заседания Совбеза - сигнал террористам о поддержке со стороны Запада, пообещал, что войска Асада освободят Алеппо полностью, и обвинил Запад в двойном стандарте в отношении террористов.