Против бывшего учителя истории из школы № 57 возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело против 50-летнего Бориса Меерсона и 25-летней Марии Немзер, сообщает сайт Следственного комитета. Дело возбуждено органами Главного следственного управления СКР по Москве по статье «развратные действия». Меерсон летом 2016 г. уволился из школы, а затем был публично обвинен в сексуальных домогательствах к детям. Журналист Екатерина Кронгауз в Facebook сообщила, что учитель истории школы № 57 «крутил романы» с ученицами на протяжении 16 лет. Пост Кронгауз вызвал реакцию в соцсетях: свои признания опубликовали ученики, родители и педагоги школы. СКР после сообщений СМИ начал проверку школы.

«По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2010 г. Меерсон совместно со своей знакомой Немзер, находясь в квартире одного из жилых домов, расположенных на территории Западного округа в городе Москве, неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста», - говорится в сообщении СКР. Следствие установило, что потерпевший неоднократно приходил в гости к подозреваемым.

Следствие собирает и закрепляет доказательственную базу, расследование продолжается.

Директор школы Сергей Менделевич уволился в начале сентября на фоне скандала.