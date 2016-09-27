Названа дата отмены запрета на импорт египетских овощей и фруктов

Россия с 1 октября снимает запрет на поставки плодоовощной продукции из Египта, сообщил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он подтвердил, что сохранится запрет на закупки египетского картофеля.

На переговорах руководства Россельхознадзора с египетской делегацией 26 сентября стороны «пришли к соглашению возобновления поставок растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля, при условии соблюдения египетской стороной всех требований Российской Федерации в части обеспечения фитосанитарной чистоты партий», сообщало ведомство.

Ранее Россельхознадзор объявил, что Россия с 22 сентября ограничит поставки продукции «высокого фитосанитарного риска» из Египта. Речь шла, в частности, о цитрусовых, помидорах, картофеле и другой продукции. Многие участники рынка связывали эту обеспокоенность Россельхознадзора с ответом на запрет минсельхозом Египта поставок пшеницы даже с минимальным содержанием гриба-паразита спорыньи. В итоге с начала сентября отгрузки российской пшеницы в Египет прекратились.