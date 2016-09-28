Запущенная из Белого моря баллистическая ракета «Булава» самоликвидировалась

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» 27 сентября выполнил экспериментальную залповую стрельбу двумя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» по полигону Кура на Камчатке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Стрельба выполнялась из подводного положения, уточняется в заявлении министерства.

Ракеты штатно, по заданной траектории вышли из шахт подводной лодки. «Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась», - сообщили в Минобороны.

Последний неудачный пуск «Булавы» произошел три года назад. 6 сентября 2013 г. запущенная с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота ракета упала в Северный Ледовитый океан после сбоя в системе управления второй ступени и выключения двигателей. Тогда сообщалось, что на ракете не было телеметрической аппаратуры. Год спустя, в ноябре 2014 г. маневр был выполнен исправно.

АПЛ «Юрий Долгорукий» является головной подлодкой в проекте «Борей», спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

26 сентября атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» «Владимир Мономах» успешно выполнил задачи межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот. Как и первый серийный ракетоносец проекта 955 «Александр Невский», «Владимир Мономах» вошел в состав 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота. До 2020 г. ВМФ России должен получить 8 стратегических ракетоносцев проектов 955 и 955А.