Госдума замораживает комиссию по строительству парламентского центра – «Коммерсантъ»

Работа комиссии Госдумы по строительству парламентского центра, которую в прежнем созыве возглавлял экс-глава стройкомплекса Москвы Владимир Ресин, вероятно, не будет возобновлена. Как рассказал собеседник «Коммерсанта», эта комиссия «пока не актуализирована». По его словам, «строительства пока нет, поэтому комиссии и контролировать пока нечего». «Если на строительство парламентского центра в этот сложный экономический период средства все-таки будут найдены, комиссия в прежнем составе возобновит свою работу», - сказал он.

В 2014 г. предполагалось, что парламентский центр будет построен в Москве, в пойме Нижних Мневников. Строительство должно было начаться в 2016 г. и закончиться в 2019 г., но ни один из проектов, победивших в закрытом конкурсе, парламентарии не одобрили.

Зампред думской комиссии по строительству парламентского центра в шестом созыве депутат от «Единой России» Елена Панина напоминает о сложности проекта – он должен быть реализован без привлечения бюджетных ресурсов за счет частных инвесторов. Основными претендентами на строительство считались компании «Интеко» и «Моспромстрой», подконтрольные структурам группы БИН семьи Шишхановых-Гуцериевых. Владелец группы БИН Михаил Гуцериев весной 2015 г. оценивал стоимость проекта в $1,5 млрд.

«Весной было принято решение о том, чтобы не возвращаться к вопросу о строительстве парламентского центра», - напомнил член межведомственной рабочей группы по строительству парламентского центра Евгений Бушмин. Один из источников издания в Совете Федерации заявил, что «вопрос отложен на неопределенный срок» и последний раз его поднимала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в июне. Она говорила, что архитектурного проекта нет, «но рабочие контакты с архитекторами ведутся».