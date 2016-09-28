Бывшего президента Израиля Шимона Переса похоронят 30 сентября

Похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса пройдут в пятницу, 30 сентября, сообщило общественное радио Израиля. Он должен быть похоронен на горе Герцля в Иерусалиме. Государственная церемония прощания запланирована на четверг, 29 сентября.

Бывший президент Израиля 93-летний Шимон Перес скончался утром 28 сентября в окружении семьи через две недели после перенесенного инсульта с внутримозговым кровотечением. Перес был госпитализирован 13 сентября в Sheba Medical Center в Тель-ха-Шомер под Тель-Авивом. Все это время его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, однако во вторник оно резко ухудшилось.

На протяжении последних семи десятилетий Перес был в центре политической жизни Израиля. Сразу после образования этого государства в 1948 г. он начал работать в министерстве обороны. В 1959 г. Перес был избран в кнессет. С 1969 г. он входил в правительство, где занимал разные министерские посты, в том числе министра иностранных дел, финансов, вице-премьера. С сентября 1984 г. по октябрь 1986 г. Перес возглавлял правительство национального единства.

Перес был первым израильским лидером, выступавшим за созыв мирной конференции по Ближнему Востоку с трибуны Генассамблеи ООН. В 1994 г. Перес вместе с израильским премьером Ицхаком Рабином и лидером палестинской автономии Ясиром Арафатом был награжден Нобелевской премией мира за вклад в ближневосточный мирный процесс. С 2007 по 2014 г. Перес занимал пост президента Израиля.