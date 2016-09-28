Суд аннулировал диплом депутата, советовавшего меньше питаться в кризис

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд признал недействительным диплом депутата Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнера, который обрел широкую известность, посоветовав согражданам поменьше питаться в кризис. Как сообщил ТАСС представитель областной прокуратуры, решение касается диплома о дополнительном высшем образовании.

В личном деле депутата есть сведения, что он в ноябре 2014 г. получил диплом о дополнительном (к высшему) образовании и этот диплом выдало негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Урало-Сибирский институт бизнеса». В соответствии с дипломом о дополнительном образовании Гафнеру была присвоена квалификация в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер», присвоенной на основании диплома о высшем профессиональном образовании Уральского государственного технического института по специальности «технолог машиностроения». «Однако в списках выпускников Уральского государственного технического института Гаффнер не значится, диплом ему не выдавался», - заявили в прокуратуре.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга попросила суд признать диплом о дополнительном образовании недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал Гаффнера в течение 5 дней с даты вступления решения суда в законную силу возвратить диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса.

«Прокурорская проверка показала, что диплом о дополнительном образовании не имеет законных оснований, так как Гаффнером не была освоена программа основного высшего образования. Прокуратура настаивает на уничтожении диплома», - заявила в суде зампрокурора Октябрьского района Оксана Амелина. Ее цитирует «Коммерсантъ». Адвокат депутата Кирилл Батяев возражал, что «программа Урало-Сибирского института бизнеса не требует данных о высшем образовании». Он также указал, что, когда его клиент окончил обучение в институте бизнеса, в этом учреждении не существовало отдельного документа, который бы удостоверял факт получения образования, и для этого использовались бланки дипломов.

Сам Гаффнер увидел за этим разбирательством происки «политических оппонентов», поскольку, по его словам, претензии к нему возникли в период региональной предвыборной кампании. «Диплом не может быть недействительным, потому что я учился в институте и окончил его с отличием. Мы намерены обжаловать решение суда», — сказал он, но отказался комментировать момент о наличии у него высшего образования.

18 сентября 2016 г. Гаффнер второй раз был избран депутатом заксобрания Свердловской области от Белоярского избирательного округа, напоминает «Коммерсантъ». В сведениях для выборов в 2016 г. данные об образовании он не указал.

В январе 2015 г. на мероприятии «Единой России» по мониторингу цен в магазинах Гаффнер предложил: «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться».

В октябре 2015 г. Гаффнер вновь привлек внимание СМИ после того, как в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей за кражу колес. По данным местных СМИ, одним из подозреваемых оказался сын депутата Никита Гаффнер.

В декабре 2015 г. Гаффнера исключили из политсовета регионального отделения «Единой России». Как объясняли тогда в пресс-службе отделения, это было сделано в соответствии с ротацией, которая проводится по партийному уставу: политсовет подлежит ежегодному кадровому обновлению на 10%.

Летом 2016 г. Арбитражный суд Свердловской области признал Гаффнера банкротом. До этого в отношении депутата была введена процедура реструктуризации долгов в связи с иском о банкротстве, который был подан 17 ноября 2015 г. Россельхозбанком. Областное УФССП в связи с задолженностью в 196 млн руб. ограничивало выезд Гаффнеру за рубеж.