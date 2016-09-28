В Токио несколько пассажиров поезда госпитализированы с симптомами отравления

В Токио пассажиры поезда почувствовали себя плохо после того, как в вагоне распространился странный запах, похожий на запах растворителя для краски. Как передает AFP со ссылкой на местные СМИ и источники в полиции, шесть человек были доставлены в больницу. Насколько тяжело их состояние и что вызвало недомогание, пока неясно. Один из телеканалов показал кадры с места событий, на которых видны полицейские, машины скорой помощи и медики.

Полиция только подтвердила, что в одном из поездов на станции Такадонобаба около 17.45 по местному времени произошел некий инцидент.

В 1995 г. в метро Токио члены секты «Аум Синрике» распылили зарин в утренний час пик. Погибли 13 человек, около 6000 считаются пострадавшими.