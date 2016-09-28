Центр братьев Люмьер назвал условие для возобновления выставки Стерджеса

Если шумиха вокруг фотовыставки «Джок Стерджес. Без смущения» уляжется и угроза экспонатам исчезнет, московский Центр братьев Люмьер может снова ее открыть. Это допустила основатель и куратор учреждения Наталья Литвинская. Она сказала «Интерфаксу», что ей очень хотелось бы возобновить работу экспозиции, но сначала нужно успокоить общественное мнение. Пока об отсутствии угрозы экспонатам и сотрудникам говорить не приходится, считает она. Из-за этой угрозы выставка и была закрыта, объяснила Литвинская.

Экспозиция Джока Стерджеса была закрыта 25 сентября, после того как ее осмотрел руководитель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков. Вход в Центр братьев Люмьер перекрывали члены организации «Офицеры России», которую Цветков возглавляет. Член ОП не нашел детской порнографии на выставке, но высказал мнение, что экспозицию все равно нужно закрыть, поскольку нужно учитывать преступления, совершенные Стерджесом, уважать чувства российских жертв педофилии и вообще работам такого фотографа не место рядом с Кремлем. Руководители центра подтвердили, что решили закрыть выставку, что российских законов она не нарушала и что к «Офицерам России» у нее нет претензий. В их заявлении говорится, что «Офицеры» галерее не угрожали и вход на выставку не блокировали, потому что центр все равно был закрыт. «Справедливости ради надо сказать, что Цветков - единственный из общественных деятелей, отреагировавших на провокационный пост Лены Миро, который приехал сам к нам, по нашему приглашению, сам во всем разобрался на месте и интеллигентно обсудил возникшую ситуацию», - говорится заявлении. Выставку центр закрыл по собственному решению с учетом угрозы нападения.

Перед выходом Цветкова к журналистам несколько работ Стерджеса облил из бутылки активист движения SERB Александр Петрунько, проникший в центр вместе с сотрудниками СМИ. По словам очевидцев, это была моча, по словам задержанного - крымская целебная грязь. Суд арестовал его на семь дней за мелкое хулиганство.

27 сентября Цветков заявил, что убедился в том, что выставка российских законов не нарушала. Он дал понять, что его и общественность ввел в заблуждение пост об экспозиции в «Живом журнале», где фигурировали фотографии, которых в Центре братьев Люмьер не было. Он посоветовал правоохранительным органам внимательно изучить публикацию этого блогера на предмет распространения провокационной информации.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая до закрытия выставки писала, что уже договорилась с прокуратурой о проверке экспозиции, скрыла свою запись в Facebook, пишет «Коммерсантъ». Также она не пришла на запланированную пресс-конференцию в «Парламентской газете». «Просто жутко, что фотовыставка автора, чьи работы признаны Роскомнадзором детской порнографией, может иметь место в "культурной" жизни нашей столицы!» - цитировал ее «Интерфакс». Как передает ТАСС, Кузнецова напомнила, что статья 28.4 КоАП за демонстрацию порнографической продукции предусматривает штраф до 5 млн руб. или приостановку деятельности до 90 суток с конфискацией материала. «Вот только жаль тех девочек, чьи фото демонстрируются на этой злосчастной выставке. И, кстати, "льготы для ветеранов ВОВ", которые предусмотрены для посетителей этого действа, выглядят как минимум издевкой и только подчеркивают цинизм происходящего. Уверена, уполномоченные структуры отреагируют должным образом», - писала она.