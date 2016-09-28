«Алмаз-Антей»: Выводы о месте запуска ракеты по MH17 необоснованны

Выводы международного следствия о месте запуска ракеты по малазийскому Boeing 777 рейса MH17 необоснованны и опровергаются проведенным ранее натурным экспериментом, сообщил разработчик ЗРК «Бук» концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В компании заявили, что зарубежные эксперты не привели технического обоснования своих доводов, в то время как «Алмаз-Антей» провел три натурных эксперимента, которые показали, что ракета запущена не из-под Снежного, а из района Зарощенского, передает «РИА Новости».

Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Район запуска на дату крушения самолета контролировался повстанцами Донбасса. Следствие провело свое натурное моделирование взрыва ракеты «Бука», предоставленной Финляндией. Траектория, приведенная в материалах, показывает ракету на встречно-пересекающемся курсе, что соответствует запуску из района Снежного.

Моделирование «Алмаз-Антея», напротив, показало, что ракета пришла к самолету со стороны правого борта, то есть запуск был произведен из района, контролируемого в то время ВС Украины.

Международное следствие не учло предоставленные компанией документы, заявил советник главного конструктора «Алмаз-Антея» Михаил Малышевский. «Еще в мае, когда данные были переданы голландским специалистам, мы поняли, что скорее всего они не будут использованы. Поэтому в июле в адрес технической комиссии был представлен документ - выписка из книжек, который имел на тот момент гриф "секретно", и представлены основные характеристики, которые соответствуют модели, используемой "Алмаз-Антеем", - сказал Малышевский на пресс-конференции в среду. Он отметил, что тот документ также "был получен, но не учтен".