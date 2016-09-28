Инспектор Ространснадзора Высоцкий задержан по делу о взятках

Инспектор регионального управления Ространснадзора Артем Высоцкий задержан следователями, сообщила «Интерфаксу» в среду старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что более 20 подозреваемых во взяточничестве сотрудников Ространснадзора были доставлены в полицию.

По версии следствия, подозреваемые за деньги сообщали организациям о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 млн руб.

По словам Волк, в ходе обысков у них были изъяты 15 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, на которые переводились денежные средства, а также материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, списки организаций, с которых вымогались денежные средства, и другие документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу, передает ТАСС.