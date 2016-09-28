США приветствовали выводы доклада по расследованию катастрофы МН17

США приветствуют заключения обнародованного промежуточного доклада о расследовании обстоятельств крушения лайнера Boeing МН17 над Украиной. Об этом говорится в письменном заявлении начальника пресс-службы госдепартамента Джона Кирби.

Нынешние выводы Совместной следовательной группы (ССГ) подкрепляют заявление, с которым через несколько дней после катастрофы выступил госсекретарь США Джон Керри, считает Кирби. Он напомнил, что шеф американской дипломатии тогда утверждал, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории, которую контролировали ополченцы.

«Мы призываем все другие государства, способные оказать содействие, в полной мере сотрудничать [с ССГ], чтобы виновные были привлечены к ответственности», - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, нынешний доклад представляет собой «шаг вперед» в процессе привлечения к ответственности виновных в крушении авиалайнера.