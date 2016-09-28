Сенат США преодолел вето Обамы на иски к Саудовской Аравии

Сенат США проголосовал за преодоление вето президента США Барака Обамы на закон, разрешающий семьям жертв теракта 11 сентября 2001 г. подавать в суд на Саудовскую Аравию.

Президент США Барак Обама на прошлой неделе наложил вето на принятый конгрессом законопроект, обосновав это тем, что суд США таким образом необоснованно получает внешнеполитические функции. Для прохождения инициативы в сенате требовалось набрать две трети голосов, то есть 67 сенаторов должны были проголосовать за преодоление президентского вето. Ни одного голоса против пока высказано не было.

Теперь следующим этапом будет голосование в палате представителей США, которое может состояться уже в четверг. Если американским законодателям удастся преодолеть вето президента, это станет первым подобным случаем за время работы администрации Обамы.

Белый дом неоднократно заявлял, что принятие закона может негативно сказаться на безопасности США и отношениях с другими странами.