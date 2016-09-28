В деле о почте Клинтон не было сознательного препятствования правосудию – ФБР

Федеральное бюро расследований тщательно изучило вопрос о том, были ли попытки помешать расследованию о почтовом сервере кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, заявил директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе.

«Мы не могли предъявить обвинения в воспрепятствовании правосудию никому из фигурантов, которых мы изучили», - отметил он.

Республиканцы ранее обвиняли Клинтон и членов ее команды в том, что те пытались замять дело и мешали расследованию, передает «РИА Новости».

Больше года назад газета The New York Times сообщила, что Клинтон в свою бытность госсекретарем в 2009-2012 гг. почти не пользовалась служебным закрытым каналом электронной переписки, а предпочитала собственный. В связи с этим ее критиковали за то, что использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров. Также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование, которое включало допросы Клинтон и ее ближайших помощников, и решило не выдвигать против экс-госсекретаря уголовных обвинений.

После этого всем должностным лицам правительства США были даны «совершенно четкие указания» по поводу использования служебной почты, писала газета.