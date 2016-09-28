Эксперты из России поедут в Женеву для консультаций с США по Сирии

Эксперты из России в ближайшее время отправятся в Женеву для возобновления консультаций с США по поиску путей нормализации обстановки в Сирии, заявил в среду первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Уже в ближайшее время предусматривается направление российских экспертов в Женеву для возобновления консультаций с американской стороной в целях поиска возможных путей нормализации обстановки в районе Алеппо и Сирии в целом», - сказал Познихир.

Он добавил, что Россия рассчитывает на совместную работу с американскими партнерами.

Познихир также сообщил, что обстановка в Сирии обострилась: в Алеппо и Хаме отряды оппозиции, воспользовавшись перемирием, перегруппировались и перешли к наступлению.

Министр иностраныхх дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 9 сентября после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали план по Сирии. Он включает в первую очередь прекращение огня и координацию операций между российскими и американскими военными. Семидневный срок введенного в Сирии режима прекращения огня истек 19 сентября.