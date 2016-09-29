Российские МиГи провели учебные бои в стратосфере

На Камчатке продолжается интенсивная подготовка летных экипажей стратосферных истребителей-перехватчиков МиГ-31 истребительной эскадрильи Елизовской авиабазы Войск и Сил на северо-востоке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту. «Пилоты МиГ-31 провели воздушные бои в стратосфере, где вторые экипажи выступали в роли целей. Основными элементами боевой подготовки в ходе проведения летных смен стали тренировки по отработке приемов ведения воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров на больших высотах», - говорится в сообщении.

В рамках учебных боев отрабатывалось противоракетное маневрирование в воздухе, выполнялись фигуры высшего пилотажа для завоевания более выгодного положения для атаки «условного противника».

В ближайшее время летчикам предстоит отработать взаимодействие с другими родами войск в рамках совместных учений.