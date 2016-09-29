Теракты в российских городах в госдепе считают возможным следствием сирийского кризиса

Следствием продолжающейся гражданской войны в Сирии могут стать атаки террористов на российские города, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель госдепа Джон Кирби. Слова Кирби приводятся в стенограмме на сайте ведомства. Отвечая на вопрос о рисках России в случае выхода из соглашений по Сирии, он сказал, что террористы, пользуясь вакуумом власти, будут «наступать на российские интересы, возможно, даже на российские города и Россия продолжит получать тела своих военнослужащих и продолжит терять ресурсы, возможно, даже новые самолеты».

28 сентября госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонной беседы предупредил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности Вашингтона приостановить взаимодействие по Сирии до тех пор, пока Москва «не предпримет шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня», сообщил Кирби.