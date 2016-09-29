В Сахаровском центре посетитель облил краской фотографии о войне на Украине

В Сахаровском центре посетитель облил красной краской из баллончика фотографии победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне на Украине, говорится на странице центра в Facebook. Это произошло в среду вечером. Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что пострадали работы «белорусского фотографа» и что вандал «назвал белорусского автора экспозиции фашистом».

В Сахаровский центр прибыли полицейские, они пытались доставить нарушителя в отдел, но ему удалось скрыться, сообщает «Москва». Организаторы выставки решают вопрос о подаче заявления в полицию по факту случившегося.

Центр сообщил, что не будет восстанавливать пострадавшие работы, потому что не может гарантировать «не только их сохранность, но и безопасность посетителей», их можно увидеть в интернете на сайте конкурса «Прямой взгляд». «Война – это в первую очередь горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии войны становится невозможным», – говорится в заявлении Сахаровского центра. Оставшаяся часть выставки будет открыта до 19 октября.

25 сентября активист движения SERB Александр Петрунько облил из бутылки фотографии Джока Стерджеса в центре фотографии им. братьев Люмьер. Это произошло, когда центр был, по сути, закрыт в связи с визитом члена Общественной палаты Антона Цветкова и возглавляемой им организации «Офицеры России». Петрунько воспользовался моментом, когда в центр впустили журналистов. Фотографии он, по разным версиям, облил мочой, целебной грязью из Крыма или неизвестной жидкостью. Суд дал ему семь суток ареста за мелкое хулиганство. Однако организаторы выставки Стерджеса решили ее закрыть в связи с негативной реакцией общественности и наличием угрозы для экспонатов и сотрудников, хотя в экспозиции не было работ, которые бы нарушали российское законодательство. Основатель и куратор центра братьев Люмьер Наталья Литвинская сказала 28 сентября «Интерфаксу», что ей очень хотелось бы возобновить работу экспозиции, но пока об отсутствии угрозы экспонатам и сотрудникам говорить не приходится.