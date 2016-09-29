Ходорковский займется поддержкой журналистских расследований

Михаил Ходорковский займется финансированием медиастартапов, которые будут заниматься расследованиями и публиковать свои наработки в соцсетях. Он рассказал РБК, что на каждый проект он готов потратить от 3 млн до 30 млн руб. Официально он объявит о запуске проекта «Открытые медиа» позднее 29 сентября. Цель проекта – поддержать и помочь сохраниться не зависимым от власти СМИ, «иначе после смены режима опять будем раскачиваться годы, а их нет».

Желающие получить деньги под создаваемый стартап в заявке должны будут изложить концепцию своих СМИ и представить план организации работы. Их проекты должны иметь бизнес-перспективу и быть рассчитаны на определенную аудиторию – самодостаточную часть городского населения, отметил Ходорковский. Экспертная комиссия одобрит 5–7 проектов. Прошедшим отбор он организует финансовую поддержку, платформу для публикации материалов и инфраструктурную поддержку, в частности помощь с бухгалтерией, продвижением продукта, а также правовую поддержку по защите авторских прав и взаимодействию с Роскомнадзором.

Заявки будут приниматься не только от журналистов, но и от активистов и общественных деятелей, не имеющих опыта работы в СМИ, добавила пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен.

Предполагается, что у каждого проекта будет в штате несколько человек и свой главный редактор. У Ходорковского уже есть договоренности с несколькими командами, основной жанр работы одобренных проектов – расследование. Обсуждается запуск проектов по расследованиям в сфере экономики, культуры, в сфере взаимоотношений бизнеса с властью. Отдельный проект, как планируется, будет изучать работу крупнейших социологических служб, сообщает РБК.