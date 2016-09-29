Глава Колпина задержан по подозрению в причастности к разбойному нападению

В Петербурге глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов задержан по подозрению в причастности к преступлению 13-летней давности. Это сообщило региональное управление Следственного комитета. Дело расследуется по статье «разбой». Иванова, главу Колпина и депутата муниципального совета Колпина задержали следователи при поддержке сотрудников ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

По версии следствия, в сентябре 2003 г. наркозависимая жительница Санкт-Петербурга Татьяна Сорокоумова организовала ограбление сестры. Она узнала, что сестра планирует привезти из Москвы большую сумму денег, и уговорила напасть на нее Сергея Киржакова, который привлек к соучастию Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова. Поздним вечером 4 октября 2003 г. трое мужчин, угрожая пистолетом, напали на лестничной площадке жилого дома на потерпевшую и ее спутника, избили их и отобрали у них более 1,4 млн руб., а Большаков увез их с места преступления.

Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков уже были осуждены в 2014–2015 гг. и получили сроки.

По информации «Фонтанки.ру», СКР узнал о причастности Иванова к этому нападению в 2013 г., его имя назвал Большаков, Иванов на тот момент уже возглавлял колпинский муниципалитет. В 2016 г. Вадим Иванов выдвигался в депутаты законодательного собрания и проиграл выборы. Он был задержан через 10 дней после выборов, отмечает «Фонтанка».