Бастрыкин: врачебные ошибки привели к гибели более 1000 человек в 2015–2016 годах

Более 1000 человек погибли из-за врачебных ошибок за последние два года, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«В 2015 г. потерпевшими от ятрогенных преступлений признаны 888 человек. Из них вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей. В 2016 г. из 352 человек, погибших вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи, – 142 ребенка», – сказал Бастрыкин.

По итогам коллегии был выработан ряд конкретных мер, направленных на совершенствование расследования преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.