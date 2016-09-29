В 2015 году импорт белорусских яблок и грибов в пять раз превысил собранный урожай – Генпрокуратура

Белоруссия в 2015 г. поставила в Россию 573 000 т яблок и грибов, а это в пять раз превышает собранный в стране урожай. Как передает ТАСС, об этом заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский заявил на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур двух стран. Он добавил, что запрещенные к ввозу в Россию товары часто поступают по поддельным товаросопроводительным и фитосанитарным документам. Ситуацию, по его словам, усугубляет то, что на границе России и Белоруссии не проводится фитосанитарный контроль ввозимых товаров.

Заседание объединенной коллегии было посвящено вопросам организации взаимодействия правоохранительных органов Союзного государства и повышения эффективности прокурорского надзора в сфере борьбы с таможенными преступлениями.