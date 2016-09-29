Власти Москвы провели инвентаризацию подземных укрытий

Подземные укрытия Москвы готовы принять все население города, сообщил замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко. «В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного пространства города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города», - цитирует его «Интерфакс».

В Москве совершенствование гражданской обороны осуществляется по следующим направлениям: дальнейшее формирование нормативно-правовой базы, модернизация систем управления и оповещения, развитие сил гражданской обороны, совершенствование системы подготовки населения в области гражданской обороны, развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, добавил Мищенко.