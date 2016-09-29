Ключевой фигурант дела об убийстве Политковской оказался в тюремной больнице

Осужденный по делу об убийстве Анны Политковской на 11 лет Дмитрий Павлюченков попал в тюремную больницу из колонии, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Карен Нерсесян. По его словам, его клиенту стало резко хуже, но «пока он еще жив». Во ФСИН информацию об ухудшении здоровья Павлюченкова опровергают и говорят, что он находится в больнице на плановом лечении.

Бывший начальник 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков в деле об убийстве Политковской заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов. По версии СКР, он организовал слежку за журналисткой по заказу предполагаемого посредника Лом-Али Гайтукаева и получил вознаграждение - $150 000.

«В данный момент Павлюченков в тюремной больнице, которая находится примерно в 100 км от колонии. Сейчас мы готовим документы и в самое ближайшее время будем ходатайствовать о срочной экспертизе и его лечении в специализированном медучреждении», - заявил Нерсесян. Он рассказал, что у Павлюченкова случаются частые, раз в два-три дня, эпилептические припадки с потерей сознания. «Его жизнь реально находится в опасности. Если стоит цель добиться его смерти, то можно ничего не делать. Если все-таки хотят сохранить человеку жизнь, то непонятно, как можно его не лечить в специальном учреждении?» - сказал адвокат.

Ранее защита Павлюченкова уже заявляла о его эпилепсии, случаях его госпитализации в колониях и добивалась отсрочки исполнения приговора по состоянию здоровья.

Информация о резком ухудшении здоровья Павлюченкова не соответствует действительности, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе УФСИН по Рязанской области. Там уточнили, что осужденный находится в терапевтическом отделении больницы на плановом профилактическом лечении. Туда его положили в августе. «Его состояние удовлетворительное. В реанимации он не был, находится в сознании и в припадки не впадает», - заявил представитель пресс-службы.