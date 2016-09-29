Поезд врезался в вокзал в Нью-Джерси, больше 100 пострадавших

Пригородный поезд врезался в платформу вокзала Hoboken в Нью-Джерси, США, есть серьезно пострадавшие, сообщил местный канал NBC. В сети Twitter появились многочисленные фото инцидента и видео перекрытых дорог близ станции.

По данным ABC, пострадали больше 100 человек. Станции нанесен значительный ущерб: первый вагон полностью вошел внутрь здания, пробив стену и переломав опорные колонны. Данных о погибших нет, сообщил департамент транспорта Нью-Джерси, но несколько пассажиров зажаты в обломках конструкций.

Терминал Hoboken, находящийся на правом берегу Гудзона, - один из важнейших транспортных узлов Нью-Йорка, обслуживающий в основном маятниковых мигрантов, работающих на Манхэттене, отмечает Reuters.

Крушение поезда в Hoboken быстро становится примером теснейшей связи новостных агентств и социальных медиа: все фото инцидента в СМИ сняты очевидцами, поскольку проезд к месту события затруднен. «Вы в порядке? А главное, можно использовать ваше фото?» - иронизирует один из пользователей Twitter. Он приводит пост одной из пострадавших: «Мой поезд только что врезался в платформу в Hoboken. У меня только трещина в черепе, молитесь за остальных». Фото и интервью у нее в пределах 20 минут запросили пять СМИ, включая Fox News и BuzzFeed.