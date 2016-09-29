Керри: США на пороге замораживания консультаций с Россией по Сирии

США вплотную приблизились к замораживанию дипломатического диалога с Россией о путях урегулирования конфликта в Сирии - из-за продолжающихся бомбардировок сирийского Алеппо. С таким заявлением выступил сегодня госсекретарь США Джон Керри. «Мы находимся на пороге приостановки дискуссии, поскольку она иррациональна в контексте происходящих сейчас бомбардировок», - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

По словам Керри, «речь идет об одном из тех моментов, когда нам (США) придется добиваться реализации других альтернатив в течение (какого-то) периода, если только не будет ясного указания от враждующих сторон, что они готовы рассматривать вопрос о том, каким образом подходить к данной (проблеме) более эффективно».

Керри полагает, что существует «огромное недоверие» между Россией и США.

Он подчеркнул, что США «готовы воевать» с террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ, обе запрещены в России), но «Россия не верит нам». В связи с этим он напомнил об обязательствах США по разделению бойцов «умеренной» сирийской оппозиции от боевиков. «Существует огромное недоверие со стороны России по поводу того, что мы серьезно относимся к борьбе с "Джебхат ан-Нусрой", - отметил он. - Они думают, что мы используем их (боевиков) против (президента Сирии Башара) Асада, таким образом, существует огромное недоверие с обеих сторон».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что именно США неспособны контролировать ситуацию в Сирии. «Ситуация чрезвычайная. К сожалению, до сих пор наши партнеры - США - оказались неспособны каким-то образом повлиять на эту ситуацию. И, собственно, в этих условиях вооруженные силы в Сирии продолжают войну с террористами», - констатировал Песков.