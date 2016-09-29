Полковника Захарченко уволили из правоохранительных органов

В отношении врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко завершена служебная проверка, по ее итогам он уволен из правоохранительных органов, сообщила «Интерфаксу» в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в период проведения проверки приказом МВД России уволен со службы в органах внутренних дел непосредственный руководитель Захарченко, начальник управления «Т» Александр Тищенко.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 10 сентября санкционировал арест Захарченко до 8 ноября. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил «Интерфаксу», что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд руб.